Укрaїнa
44
1 хв

Синоптик потішив прогнозом і повідомив, коли врешті потеплішає

Наступний тиждень буде доволі холодним.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кішка.

Кішка. / © pixabay.com

В Україні трохи може потеплішати лише після 20 жовтня. Втім, вже у найближчі дні температура повітря навпаки знизиться і погода поки що не потішить тепло.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

За даними синоптика, у неділю, 12 жовтня, завдяки втручанню європейського антициклону, дощів стане значно менше. Температура вночі 4-9º, вдень 10-15º тепла.

У понеділок, 13 жовтня, холодний атмосферний фронт з півночі “проявить себе невеликими дощами та відкриє шлях осінній холоднечі”. Температура вночі становитиме +2º...+7º, а вдень буде +5º...+10º.

“Така низька температура затримається як мінімум на весь наступний тиждень. У прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня", - уточнив експерт.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що на Україну сунуть дві хвилі похолодання. Так, над прогнозується сталий розвиток північно-західних повітряних потоків, відбудеться поступове зниження температури повітря, будуть опади та поривчастий вітер.

