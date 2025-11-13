ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
398
1 хв

Синоптики оновили прогноз на четвер: до чого готуватися українцям

Повітряні маси, що поступатимуть з заходу та північного заходу, принесуть з собою прохолодну погоду.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У деяких регіонах дощитиме

У деяких регіонах дощитиме / © unsplash.com

Сьогодні, 13 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

На території України зростатиме атмосферний тиск, формуючи поле підвищеного тиску. У зв’язку з цим у західних областях опадів не очікується, а в інших регіонах ще можливі невеликі дощі через залишкові процеси атмосферного фронту.

Температура повітря коливатиметься вдень у межах +5…10°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман та невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень становитиме +5…10°С. У Києві буде +6…8°С.

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів.

