Синоптики оновили прогноз на четвер: до чого готуватися українцям

У деяких регіонах дощитиме / © unsplash.com

Сьогодні, 13 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

На території України зростатиме атмосферний тиск, формуючи поле підвищеного тиску. У зв’язку з цим у західних областях опадів не очікується, а в інших регіонах ще можливі невеликі дощі через залишкові процеси атмосферного фронту.

Температура повітря коливатиметься вдень у межах +5…10°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман та невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень становитиме +5…10°С. У Києві буде +6…8°С.

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів.