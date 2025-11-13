- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 398
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптики оновили прогноз на четвер: до чого готуватися українцям
Повітряні маси, що поступатимуть з заходу та північного заходу, принесуть з собою прохолодну погоду.
Сьогодні, 13 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
На території України зростатиме атмосферний тиск, формуючи поле підвищеного тиску. У зв’язку з цим у західних областях опадів не очікується, а в інших регіонах ще можливі невеликі дощі через залишкові процеси атмосферного фронту.
Температура повітря коливатиметься вдень у межах +5…10°С.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман та невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень становитиме +5…10°С. У Києві буде +6…8°С.
Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів.