Синоптики оновили прогноз на сьогодні: де зіпсується погода

У низці областей буде туман / © Pixabay

В Україні сьогодні, 13 вересня, прогнозують мінливу хмарність, а в окремих регіонах можливі невеликі опади.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вночі дощитиме в Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а вдень невеликий дощ можливий у Карпатах,.

На решті території опадів не очікується. В західних регіонах уночі та зранку прогнозують туман.

Вітер східний, південно-східний, швидкість 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10… 15°C, на сході +5… 10°C, вдень +18… 23°C, на Закарпатті та Одещині до +26°C».

У Києві передбачають мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці вночі температура складе +13… 15°C, удень +21… 23°C. По області вночі +10… 15°C, вдень +18… 23°C.

