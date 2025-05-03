В Україні буде прохолодно / © Unsplash

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Сьогодні, 3 травня, в Україні очікується прохолодна погода. Вдень у західних, північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях імовірні короткочасні дощі.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, подекуди можливі грози. На заході країни місцями прогнозують град.

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В інших регіонах опади не передбачаються. Швидкість вітру сягатиме 7-12 м/с. У західних і північних областях вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

У більшості областей вітер буде північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

На Лівобережжі та в Криму вночі температура повітря складе +1… 6°C. У приповерхневому шарі ґрунту можливі заморозки до -5°C. Вдень повітря прогріється до +15… 20°C.

В інших регіонах вночі очікується +3… 8°C, на заході місцями до +12°C. Вдень температура сягне +19… 24°C, поблизу морів +13… 18°C.

У Київській області синоптики прогнозують невелику хмарність. Вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

У столиці ранок буде сухим. Ближче до вечора ймовірний дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Подекуди в області пориви до 20 м/с.

У Київській області вночі повітря прогріється до +3… 8°C, вдень температура підніметься до +19… 24°C. У самому Києві вночі буде +6… 8°C, вдень +20… 22°C.

Раніше синоптики повідомили, яка буде погода у травні. Більше про це читайте у новині.