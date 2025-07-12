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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
301
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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 12 липня

У західних областях України очікується спека до +35. На решті території можливі дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні буде спекотно

В Україні буде спекотно / © Associated Press

Сьогодні, 12 липня, в Україні очікується спекотна погода, а в деяких регіонах — дощі.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях атмосферні фронти зумовлять місцями короткочасний дощ з грозою. На решті території формуватиметься поле підвищеного тиску, що спричинить погоду без опадів.

Вітер слабкий, змінних напрямків.

Температура в західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі +12…+17°С, вдень +22…+27°С; у південно-східній частині вночі +21…+26°С, вдень сильна спека +35…+38°С. На решті території вночі +15…+20°С, в денні години +28…+33°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень +22…+27°С; У Києві вночі +14…+16°С, вдень +25…+27°С.

Раніше повідомлялося, що 12-23 липня в Україні очікуються температурні контрасти та грозові зливи, а місцями повітря прогріється до +40°.

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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