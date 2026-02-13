Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 13 лютого

Синоптики попередили про хмарну погоду з опадами / © Pixabay

Сьогодні, 13 лютого, в Україні хмарно, невеликий дощ і ожеледь.Вітер південно-східного напрямку, 5-10 м/с.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

На півдні, вдень і на сході та крайньому заході країни очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

У центральних, більшості південних, місцями в західних і північних областях вранці туман, також на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вдень становитиме 0…+5°С, на Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть +4…9°С.

Погода у Києві та області

У Києві хмарно. Без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень 0…+5°С, у столиці +1…3°С.

Раніше синоптики повідомили, що до України вже заходить тепліша повітряна маса, витісняючи холод. Вдень мороз пом’якшає до 2-4°, що свідчить про початок весняної перебудови погодних процесів на південні.