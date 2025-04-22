Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 квітня

Сьогодні буде тепло / © unsplash.com

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Сьогодні, 22 квітня, в Україні прогнозують +21… 26°C. У західних областях можливі дощі.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

У Карпатах, на узбережжі морів та південному сході очікується +17… 22°C.

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Очікується мінлива хмарність. У більшості областей без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше повідомлялося, що в Україні протягом тижня, 21-27 квітня, переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але вихідними похолоднішає, а також пройдуть дощі.