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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 квітня
У вівторок прогнозують теплу погоду, стовпчики термометрів піднімуть до +26.
Сьогодні, 22 квітня, в Україні прогнозують +21… 26°C. У західних областях можливі дощі.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
У Карпатах, на узбережжі морів та південному сході очікується +17… 22°C.
Очікується мінлива хмарність. У більшості областей без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Раніше повідомлялося, що в Україні протягом тижня, 21-27 квітня, переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але вихідними похолоднішає, а також пройдуть дощі.