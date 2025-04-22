ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 квітня

У вівторок прогнозують теплу погоду, стовпчики термометрів піднімуть до +26.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні буде тепло

Сьогодні буде тепло / © unsplash.com

Сьогодні, 22 квітня, в Україні прогнозують +21… 26°C. У західних областях можливі дощі.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

У Карпатах, на узбережжі морів та південному сході очікується +17… 22°C.

Очікується мінлива хмарність. У більшості областей без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше повідомлялося, що в Україні протягом тижня, 21-27 квітня, переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але вихідними похолоднішає, а також пройдуть дощі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie