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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 23 червня
В Україні 23 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі з можливими грозами очікуються у низці областей.
Сьогодні, 23 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях сьогодні йтиме короткочасний дощ.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«Вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами», — йдеться у повідомленні синоптиків.
Температура вдень становитиме +19…24°С, на заході та півдні країни буде в межах +23…28°С.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви досягатимуть 15-20 м/с.
Погода у Києві 23 червня
У Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, а вдень без опадів. Температура у столиці сягатиме +20…22°С.
Раніше синоптики попередили про несприятливі погодні явища в Україні — 22 і 23 червня очікуються грози.