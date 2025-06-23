Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 23 червня

Частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою / © pixabay.com

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Сьогодні, 23 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях сьогодні йтиме короткочасний дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами», — йдеться у повідомленні синоптиків.

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Температура вдень становитиме +19…24°С, на заході та півдні країни буде в межах +23…28°С.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви досягатимуть 15-20 м/с.

Погода у Києві 23 червня

У Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, а вдень без опадів. Температура у столиці сягатиме +20…22°С.

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Раніше синоптики попередили про несприятливі погодні явища в Україні — 22 і 23 червня очікуються грози.