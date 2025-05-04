Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 4 травня

У неділю похолодає / © Associated Press

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Сьогодні, 4 травня, в Україні очікується прохолодна, але переважно суха погода. Тільки у західних регіонах можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Удень дощова погода пошириться на північні області, Вінниччину та Черкащину. Подекуди прогнозують грози.

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На решті території опади не передбачаються. Протягом дня збережеться суха погода.

Вітер буде південно-західного напрямку. Його швидкість становитиме 7-12 м/с. У денні години в більшості регіонів, окрім південного сходу, можливі пориви до 20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +9… 14°C. У південно-східних районах буде дещо прохолодніше, до +4… 9°C. Вдень повітря прогріється до +23… 28°C. На заході +20… 25°C.

У Києві та області прогнозують невелику хмарність. У нічний час доби опадів не буде. Вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер у столиці та на Київщині буде південно-західним. Його швидкість сягатиме 7-12 м/с. Удень місцями очікуються пориви до 20 м/с.

У Київській області вночі температура становитиме +9… 14°C. Вдень потеплішає до +23… 28°C. У самому Києві вночі буде +12…14°C, вдень +25… 27°C.

Синоптики застерігають про можливі небезпечні погодні умови на території столиці та області.

Раніше синоптики повідомили, яка буде погода у травні. Більше про це читайте у новині.