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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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108
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Синоптики попередили про грози та шквали в Україні: прогноз погоди в регіонах

В Україні протягом тижня прогнозують грози, сильні дощі, град і шквали. Найспекотніше буде на сході та півдні країни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики попередили про грози та шквали в Україні: прогноз погоди в регіонах

Погода в Києві, Харкові, Одесі та Львові / © ТСН

Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода з дощами, грозами та шквалами. У частині областей оголошено жовтий рівень небезпечності через сильні опади, град і пориви вітру. Водночас на сході та півдні країни збережеться тепла та місцями спекотна погода.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Небезпечні погодні явища

За прогнозом синоптиків, 8 червня в більшості областей України прогнозуються грози. У деяких регіонах можливі град і шквали вітру до 15-20 м/с.

Найскладніша ситуація очікується у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, де прогнозують значні дощі.

Через негоду можливі ускладнення руху транспорту, перебої в роботі енергетичних та комунальних підприємств, локальні підтоплення.

Також синоптики попередили про зміну гідрологічної ситуації на річці Прут. У Чернівцях очікується підняття рівня води на 60-110 см.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Прогноз погоди по регіонах на тиждень

Найближчими днями в Україні очікуються дощі, грози та потепління до +30 градусів.

Київ та область

У Києві та області тиждень розпочнеться дощами та грозами. 8 червня вдень місцями прогнозують сильні опади. У другій половині тижня опадів стане менше, а температура підніметься до +24…+26°C.

Температура в області вночі — +13…+18°C, а вдень — +20…+25°C, а у Києві — близько +20…+22°C.

Загалом у столиці протягом тижня очікується помірно тепла погода з дощами та грозами на початку періоду. Температура повітря вдень протягом тижня коливатиметься в межах +20…+28 градусів.

Захід України

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються періодичні дощі та грози.

У Львові очікується дещо прохолодніша погода — близько +19…+23 градусів удень. Протягом тижня можливі періодичні дощі та грози.

Температура в області вночі — +10…+15°C, а вдень — +18…+24°C.

У Карпатах можливі сильні опади та поривчастий вітер.

Північ України

У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях прогнозують нестійку погоду з дощами та грозами.

Температура вдень коливатиметься в межах +20…+24°C. А у середині тижня погода стане більш сухою та теплою.

Центр України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях можливі значні дощі, грози та локальний град. Температура в регіонах зберігатиметься досить висока: вдень: +22…+27°C, а вночі: +14…+18°C.

До кінця тижня очікується поступове потепління.

У місті Дніпро прогнозують теплу погоду з температурою +24…+27 градусів. Протягом тижня можливі короткочасні дощі та грози.

Схід України

У Харківській, Донецькій та Луганській областях буде найтепліше. У Харкові збережеться по-літньому спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +26…+28 градусів, місцями можливі короткочасні грози.

Температура в регіонах вдень: +25…+28°C, місцями до +30°C.

8 червня на Лівобережжі прогнозують грози, град і шквали.

Південь України

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях переважатиме тепла літня погода.

В Одесі переважатиме комфортна літня погода. Температура повітря вдень становитиме +24…+27 градусів. Опади будуть нетривалими та локальними.

Температура у регіонах вдень — +24…+28°C, а на узбережжі трохи прохолодніше.

Місцями можливі короткочасні грози, але більшу частину тижня буде сухо.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про кардинальну зміну погоди в Україні.

За прогнозом, погода в Україні суттєво зміниться через теплі південні потоки. У більшості областей встановиться комфортна, сонячна та досить літня погода з температурою до +25 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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