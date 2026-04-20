Синоптики попередили про холодний тиждень в Україні: до якої погоди готуватися

Похолодання повернулося / © Associated Press

Реклама

Погода в Україні протягом тижня буде холодною та вологою. Циклонічна діяльність і холодні повітряні маси з півночі Європи принесуть заморозки, а також дощі й мокрий сніг.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 20 квітня, дощі пройдуть у західних регіонах, вдень також місцями у центральній частині країни та на Одещині. На решті території без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +2 +8 градусів у північних, центральних і східних областях заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0 -3 градуси; вдень +9 +15 градусів, у західних областях місцями +3 +8 градусів.

Реклама

У вівторок, 21 квітня, через вплив циклону в більшості областей очікується волога та холодна погода — дощі. На півночі Лівобережжя місцями значні опади. У Карпатському регіоні з мокрим снігом. Вітер переважатиме північний та північно-східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +2 +8 градусів, у північних і західних регіонах заморозки на поверхні ґрунту й місцями у повітрі 0 -3 градуси, денна +9 +15 градусів, у центральних та північно-східних областях, а також у Карпатах +3 +8 градусів.

У середу, 22 квітня, опади у вигляді дощу із мокрим снігом очікуються вночі на півночі Лівобережжя, вдень невеликі дощі пройдуть у західних і центральних регіонах. У південній частині без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря 0 +5 градусів, у більшості областей заморозки у повітрі до -3 градусів, денна +8 +13 градусів, на північному сході +3 +8 градусів.

У четвер, 23 квітня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощі пройдуть у північних, західних і центральних областях. На решті території країни сухо. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень на Правобережжі можливі пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +2 +7 градусів, на поверхні ґрунту та подекуди у повітрі можливі заморозки до -2 градусів, денна +11 +16 градусів, на крайній півночі +6 +11 градусів.

У п’ятницю, 24 квітня, невеликі, подекуди помірні дощі через вплив циклонічної діяльності знову пройдуть на більшій частині території країни, без істотних опадів лише в Криму та на крайньому півдні. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі вдень можливі пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +2 +7 градусів, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 градусів, денна +12 +17 градусів, у північно-західних областях +7 +12 градусів.

Реклама

У суботу, 25 квітня, дощі пройдуть у північних, центральних і південно-західних областях, на решті території без істотних опадів. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря +2 +7 градусів, у західній частині на поверхні ґрунту та подекуди у повітрі заморозки до -3 градусів, денна на Лівобережжі +13 +18 градусів, на Правобережжі країни +7 +12 градусів.

У неділю, 26 квітня, період нестійкої та дощової погоди продовжиться. Через вплив атмосферних фронтів у більшості областей очікуються опади різної інтенсивності. Місцями можливий туман. Вітер передбачається змінного напрямку, 3 — 8 м/с. Нічна температура +2 +8 градусів, у північних та західних областях ймовірні заморозки 0 -3 градуси, денна +8 +14 градусів, на крайньому сході +13 +18 градусів.

Раніше синоптики повідомляли, що Україна опинилася в епіцентрі активних атмосферних фронтів, які принесуть суттєве зниження температури та нічні заморозки.