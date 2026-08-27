Синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні: де вдарять грози, а де біди наробить спека (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 серпня / © ТСН

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В Україні 28 серпня очікується тепла й переважно суха погода, і лише на півдні та сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Детальний прогноз погоди дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні 28 серпня

За прогнозом Українського гідрометцентру, 28 серпня погода в Україні буде мінливою. На півдні, південному сході, а також уночі в більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

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На решті території опади не очікуються завдяки антициклону з півночі. З північного сходу й далі надходитиме до країни прохолодне повітря, тому очікується мінлива хмарність. Уранці та вночі в Карпатах і на Прикарпатті можливий туман. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, але вдень на півдні та південному сході можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Уночі температура знизиться до +9…+14 градусів (на півдні та південному сході буде тепліше, до +13…+18 градусів), а вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла, при цьому на Закарпатті буде найгарячіше — очікується до +31 градуса тепла.

© Укргідрометцентр

Своєю чергою очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, 28 серпня посилиться вплив антициклону «Steffen», тому до країни повернеться переважно сонячна та суха погода із температурою повітря вночі +10…+15 градусів тепла, а вдень слід очікувати від +22 до +27 градусів тепла.

Погода у Києві

На Київщині 28 серпня буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень слід очікувати від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 28 серпня погоду визначатиме південна периферія антициклону над країнами Балтії, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Загалом у регіоні буде хмарно із проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці місцями по області та у місті Львові зберігатиметься туман, видимість становитиме 200 — 500 м. У зв’язку із небезпечними гідрометеорологічними явищами, на Львівщині 28 серпня оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Синоптики попереджають про туман на Львівщині 28 серпня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Харкові

У п’ятницю, 28 серпня, на Харківщині та в самому Харкові очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Вітер буде північно-східним та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області становитиме +11…+16 градусів тепла вночі та +20…+25 градусів тепла вдень, а в місті термометри покажуть +12…+14 градусів вночі й +22…+24 вдень.

Водночас синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку п’ятого класу, яка 28 серпня зберігатиметься в лісах області.

Погода у Запоріжжі

У Запоріжжі протягом усього дня буде хмарна погода, без опадів, повідомляють на погодному порталі Sinoptik. За даними метеорологів температура повітря коливатиметься від +17 градусів тепла вночі до +25 градусів тепла вдень.

Погода у Запоріжжі 28 серпня

Також синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

«28-30 серпня на території Запорізького району зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

Погода в Одесі

На Одещині 28 серпня буде хмарно з проясненнями. Очікується помірний дощ уночі та невеликий удень, місцями з грозами, через що оголошено І рівень небезпечності.

Вітер буде північний та північно-східний та дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, зі штормовими поривами до 15–20 м/с (вздовж узбережжя 12–17 м/с). Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

В Одесі вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень від +23 до +25 градусів вище нуля. Морська вода збереже температуру +22…+23, хвилювання моря буде помірним, а в другій половині дня в Дніпро-Бузькому лимані можливий короткочасний спад рівня води.

Зранку на автошляхах області місцями виникне серпанок із видимістю 1–2 км. Також синоптики попереджають про ризик виникнення пожеж в екосистемах у разі появи відкритого вогню.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 28 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень опадів не передбачається.

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12, вдень місцями модливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні.

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