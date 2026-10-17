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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Синоптики попередили про нову небезпеку: Україну накривають потужні циклони, а за ними потепління — точні дати

Синоптики прогнозують тривалу хвилю опадів і густих туманів, яка утримуватиметься в Україні аж до середини наступного тижня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь

Осінь / © pexels.com

Цими вихідними в Україні очікується хмарна та волога погода з туманами й періодичними дощами, які триватимуть до середини наступного тижня.

За словами української синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними в Україні буде хмарно з дощами та туманами.

«У суботу найбільш імовірними та навіть помірними очікуються дощі у південній частині України, на решті території або хмарно, або невеликі опади», — зазначає Діденко.

Синоптикиня попереджає, що у неділю дощів побільшає і практично повсюди вони передбачаються від невеликих до помірних.

Температура повітря у суботу найнижчою буде у західних областях, де вдень очікується від +7 до +11 градусів тепла, а на сході буде найтепліше — там температура повітря становитиме до +23 градусів вище нуля. У більшості областей країни 17 жовтня передбачається від +10 до +15 градусів тепла.

У неділю температура повітря не зазнаватиме особливих коливань.

«На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться», — прогнозує Діденко.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у суботу, 17 жовтня, дощі в регіоні дещо вщухнуть, оскільки новий південний циклон лише формуватиметься над Чорним морем. Утім, місцями можливе утворення туманів. Стовпчики термометрів уночі показуватимуть від +6 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів вище нуля.

За словами синоптика, уже наприкінці тижня та на початку наступного, 18-19 жовтня, очікується вихід чергового циклону з території Туреччини через південні області. Це принесе із собою потужні зливи, а в окремих районах навіть грози, при цьому температура утримається в межах +10…+15 протягом доби.

«За попередніми прогностичними розрахунками, на стабілізацію погоди очікуємо після 20 жовтня», — зазначає Постригань.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 17 жовтня в країні переважатиме хмарна погода. Більшість регіонів охоплять невеликі дощі, а вночі на Карпатах та вдень у південно-східній частині країни очікуються помірні опади.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці на півдні, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях утвориться густий туман із видимістю 200–500 метрів. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про густий туман у низці областей України 17 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про густий туман у низці областей України 17 жовтня / © Укргідрометцентр

Вітер буде східного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с, хоча на заході та південному заході країни змінить напрямок на північно-західний. Температура повітря вдень становитиме від +13 до +18 градусів тепла, на сході підніметься до +21 градуса тепла, а у західних областях буде найхолодніше — від +8 до +13 градусів тепла.

Погода в Україні 17 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 17 жовтня.

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