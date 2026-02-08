ТСН у соціальних мережах

В Україні ще вдарять морози - подробиці прогнозу

В Україні синоптики прогнозують ожеледицю та зниження температури.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Зима

Зима / © Pixabay

В Україні 9 лютого очікується зниження температури повітря та ожеледиця на дорогах, у низці регіонів можливий невеликий сніг.

Проце повідомляє Український гідрометеорологічний центру Facebook.

За даними синоптиків, у більшості західних, південних та східних областей прогнозується невеликий сніг, на решті території — без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13–18° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни — 9–14° морозу, на Закарпатті близько 0°. Вдень очікується 7–12° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході — 3–8° морозу, на Закарпатті 1–6° тепла.

У Київській області та місті Києві 9 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі по області 13–18° морозу, вдень 7–12° морозу; у Києві вночі 14–16° морозу, вдень 8–10° морозу.

Також оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища: 9 лютого на дорогах Київщини та Києва ожеледиця, рівень небезпечності — I (жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше и писали про те, що європейські синоптичні центри повідомляють про початок перебудови атмосферних процесів на весняний лад.

