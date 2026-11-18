Дощ / © pexels.com

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У четвер, 19 листопада, в Україні очікується дощова та вітряна погода. У деяких регіонах опади будуть значними, а на заході прогнозують сильні пориви вітру. Водночас температура залишатиметься досить високою для цієї пори року.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, погоду визначатимуть атмосферні фронти, які поступово переміщуватимуться на схід. Через це атмосферний тиск коливатиметься, а вологість повітря залишатиметься високою.

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Уночі дощитиме по всій Україні, а вдень опади збережуться переважно на Лівобережжі та Закарпатті. На сході та південному сході місцями прогнозують значні дощі. На решті території вдень буде без опадів.

Вітер переважно західний, 7–12 м/с. У західних областях його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Де буде найтепліше 19 листопада

Попри дощі, істотного похолодання синоптики не прогнозують.

У більшості областей температура повітря вночі становитиме +2…+8°, а вдень підвищиться до +8…+13°.

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Найтепліше буде на півдні України. Там уночі очікується +7…+12°, а вдень повітря прогріється до +11…+16°.

У Карпатах погода буде прохолоднішою. Вночі прогнозують помірний дощ із мокрим снігом і температуру близько 0°. Вдень очікується невеликий дощ, повітря прогріється до +2…+7°.

Погода в Києві та області 19 листопада

У столиці та на Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде помірний дощ, однак удень опадів уже не прогнозують.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +5…+7°, вдень — +10…+12°.

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У Київській області вночі очікується +2…+7°, а вдень +8…+13°.

Погода в Україні: останні новини

Нагадаємо, найближчими днями погоду в Україні визначатимуть атлантичні циклони, які принесуть вологе повітря з Європи та Середземномор'я. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, а подекуди навіть слабкі грози. Водночас температура залишатиметься вищою за кліматичну норму.

Попри незвичне для листопада тепло, погода буде не надто комфортною. Укргідрометцентр попереджає про тумани, дощі та мокрий сніг, особливо на півночі й заході країни. Через тумани видимість місцями може знижуватися до 200 метрів, а вітер і висока вологість посилюватимуть відчуття холоду.

Однак уже наприкінці тижня ситуація може змінитися. За прогнозними моделями, 21–22 листопада до України може надійти арктичне повітря, що спричинить відчутне похолодання. Таким чином, після кількох днів аномального тепла країну може очікувати різка зміна погодних умов.

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