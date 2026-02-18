- Дата публікації
Синоптики попередили про удар циклону: що буде з погодою в Україні
На Україну чекає погодний удар, який принесе опади та ожеледицю.
У середу, 18 лютого, погоду в Україні формуватиме циклон з півдня. Він зумовить помірний сніг та дощ у південних, східних та більшості центральних областей.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Циклон зумовить значні опади в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській областях. Температура повітря коливатимуться від -3° до +2°. В інших регіонах сніжитиме. Однак на крайньому заході пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому там опадів не очікується.
Водночас на дорогах країни, крім південного сходу продовжуватиме формуватись новий шар ожеледиці
У більшості областей денні максимуми сягатимуть -5°-10°. Лише на півночі буде прохолодніше - від 0° до 5° морозу.
Погода в Києві
У Києві протягом дня буде хмарно. Вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
У столиці вдень температура повітря буде 8-10° морозу, а в Київській області - 5-10° морозу.
Як повідомляли синоптики, 18 лютого циклон несе аномальні морози до -17, снігопади та крижані дощі. Через різке погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності в більшості областей.
Водночас «температурні гойдалки» зберігатимуться. Зокрема, вдень в Україні триматиметься температура від -2° до -7° морозу, а на на Закарпатті та в південних областях повітря прогріється до +3° і +10°.