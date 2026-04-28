Синоптики попередили про загрозу: прогноз погоди в Києві

Протягом наступних днів температура повітря опуститься до мінусових позначок.

Олена Капнік
Київ. / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища протягом наступних кількох днів на території Києва та області.

Про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометеорологічного центру.

За даними синоптиків, вже цієї ночі, 29 квітня, а також наступної, 30 квітня, повітрі будуть заморозки 0-2°. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Водночас у Київській області попереджають про ІІ рівень небезпеки (помаранчевий). Вночі 28, 29 та 30 квітня у регіоні очікуються заморозки в повітрі — 0-3°.

«Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам», — наголосили в Укргідрометцентрі.

Негода в Києві

Днями у Києві вирувала негода. Зокрема, сильний вітер повалив дерево на могилу Лесі Українки на території Байкового кладовища. Сам пам’ятник залишився неушкодженим, але територія навколо зазнала значних пошкоджень.

Крім того, у Печерському районі столиці впав легендарний 150-річний каштан Іващенка. Дереву було понад 150 років. Від 2013-го воно має статус ботанічної пам’ятки. Падіння каштана пошкодило лінії електропередач та щонайменше три автівки, які стояли поруч.

