Синоптики попередили про зміну погоди в Україні: де розігріє до +18, а де слід вдягатися тепліше

Погода зміниться

Сьогодні, 26 березня, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У більшості областей опадів не очікується, проте вночі у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, а вдень місцями на крайньому заході та сході країни пройде невеликий дощ», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень становитиме +11…16°С, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуть +18°С. У Карпатах у межах +8…13°С.

Погода у Києві

У четвер, 26 березня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень становитиме +11…16°С. У столиці буде +13…15°С.

Раніше повідомлялося, що останні дні березня принесуть не лише тепло, а й тривожні прогнози щодо зміни погоди. Атлантичні циклони виганяють з України теплу погоду, відкриваючи шлях вологим та холодним масам.