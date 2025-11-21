ТСН у соціальних мережах

Синоптики попереджають про небезпеку: де відчутно погіршиться погода вихідними

Немначне потепління залишиться на сході та півдні, в інших областях — значне ускладнення погодних умов.

У частині України погодні умови суттєво погіршаться

У частині України погодні умови суттєво погіршаться / © Pixabay

В Україні вихідними — 22-23 листопада — циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Тут очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На півночі України переважатиме дощ. У центральних областях — дощ місцями. На півдні та на сході без опадів», — зазначила вона.

Температура повітря очікується вкрай контрастною 22-23 листопада.

У західних областях буде холодно, вдень +1+4 градуси, місцями невеликі «мінуси». На півночі завтра +5+7 градусів, у неділю +3+6 градусів.

У центральних областях та на Вінниччині в суботу +6+8, в неділю +2+5 градусів, на решті території центральної частини дуже тепло, +11+16 градусів.

На сході України 22-23 листопада очікується +13+17 градусів. У південній частині +15+20 градусів.

У Києві 22-23 листопада часом дощ. У суботу +6+8 градусів, у неділю +4+6 градусів.

Раніше синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив.

