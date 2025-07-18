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Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де будуть грози і сильний вітер
Оголошено І рівень небезпечності.
У суботу, 19 червня, в низці областей України оголошено штормове попередження через грози, град і шквали.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“19 липня у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях значні дощі. У східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях - грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с”, - повідомили синоптики.
Через негоду у всіх цих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, синоптики повідомили про погоду на вихідні 19-20 липня. Більшість регіонів накриють дощі, а температура знизиться. Втім, вже від понеділка у більшості областей України — «стрибок до спеки», окрім західних областей, де у вівторок, навпаки, очікується прохолодна погода.