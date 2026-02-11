ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
260
2 хв

Синоптики попереджають про різку зміну погоди: де та коли потеплішає

Дощі та мокрий сніг повертаються. Синоптики назвали регіони, де погода зіпсується найближчої доби.

Автор публікації
Руслана Сивак
Погода

Погода / © iStock

В Україні очікується відчутне покращення погоди та підвищення температури повітря на фоні падіння атмосферного тиску. У четвер, 12 лютого, погоду визначатиме тепле повітря з південних напрямків та циклон із Західної Європи. Це принесе опади у північні та західні регіони країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода 12 лютого в Києві та області

На Київщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Синоптики попереджають про місцями невеликий дощ, який у нічний час може супроводжуватися мокрим снігом. На дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обережними.

Температурні показники в регіоні розподіляться так:

  • У Києві: вночі близько 0°, вдень повітря прогріється до 1–3° тепла.

  • По області: вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень очікується 0–5° тепла. Вітер буде південним зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода 12 лютого в регіонах України

Загалом по країні спостерігатиметься хмарність. У західних та північних областях пройдуть невеликі дощі (вночі з мокрим снігом), а в Карпатах нічні опади будуть помірними. На решті території України суттєвих опадів не передбачається.

Температурний режим в Україні 12 лютого:

  • Захід та Південь: найтепліші регіони — вдень 3–8° тепла, а в Криму стовпчики термометрів піднімуться до 12°.

  • Схід: залишається найхолоднішим — вночі 8–13° морозу, вдень близько 0°.

  • Лівобережжя: вночі 1–6° морозу, вдень до 5° тепла.

Синоптики також попереджають про пориви вітру в Карпатах, які вдень можуть сягати 15–20 м/с. Ожеледиця на дорогах очікується всюди, крім південних областей.

Нагадаємо, у Києві через зміну погодних умов та потепління значно зросла загроза падіння снігу та льоду з дахів будівель. Міська влада закликає мешканців бути максимально обачними, пересуваючись вулицями.

Також і синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що найближчими днями в Україні очікується різка зміна погодних умов через відступ антициклону та надходження теплих і вологих повітряних мас західного походження.

