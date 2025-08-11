ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
62
1 хв

Літо повертається в Україну: синоптикиня назвала дати, коли погода різко зміниться

Синоптикиня попереджає, що Україну повертається літня спека.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода в Україні

Погода в Україні / © Associated Press

Впродовж цього тижня погода в Україні суттєво зміниться: на зміну скандинавській прохолоді прийде спека із Західної Європи.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пише NV.

Прохолода та дощі

Протягом найближчих двох днів в Україні ще відчуватиметься прохолода, яку приніс циклон зі Скандинавії. Особливо свіжими будуть ночі — температура опускатиметься до +9…+15°C (на півдні та південному сході до +14…+20°C).

Вдень у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25°C, а в деяких регіонах центру, півдня та на Закарпатті — до +29°C. На Харківщині та Луганщині 12 серпня можливі короткочасні дощі.

Повернення спеки

Уже з другої половини тижня погоду в Україні визначатиме потужний антициклон із Західної Європи. Він принесе суху та спекотну погоду.

Після 13 серпня температура повітря зросте на 2-5 градусів. На півдні країни вдень очікується до +34°C. Цей антициклон пануватиме щонайменше до початку наступного тижня.

Погода в Києві

  • 12 серпня: вночі +12…+15°C, вдень +22…+24°C.

  • 13-14 серпня: вдень температура підніметься до +26°C.

  • 15-16 серпня: вдень очікується спека до +26…+28°C, а вночі буде близько +15°C.

Протягом усього тижня в столиці та області опадів не передбачається.

Нагадаємо, у вівторок, 12 серпня, в Україні очікується суха сонячна погода. Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.

