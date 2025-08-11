Літо повертається в Україну: синоптикиня назвала дати, коли погода різко зміниться

Погода в Україні / © Associated Press

Реклама

Впродовж цього тижня погода в Україні суттєво зміниться: на зміну скандинавській прохолоді прийде спека із Західної Європи.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пише NV.

Прохолода та дощі

Протягом найближчих двох днів в Україні ще відчуватиметься прохолода, яку приніс циклон зі Скандинавії. Особливо свіжими будуть ночі — температура опускатиметься до +9…+15°C (на півдні та південному сході до +14…+20°C).

Реклама

Вдень у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25°C, а в деяких регіонах центру, півдня та на Закарпатті — до +29°C. На Харківщині та Луганщині 12 серпня можливі короткочасні дощі.

Читайте також Якої погоди очікувати в Україні 12 серпня: прогноз синоптикині

Повернення спеки

Уже з другої половини тижня погоду в Україні визначатиме потужний антициклон із Західної Європи. Він принесе суху та спекотну погоду.

Після 13 серпня температура повітря зросте на 2-5 градусів. На півдні країни вдень очікується до +34°C. Цей антициклон пануватиме щонайменше до початку наступного тижня.

Погода в Києві

12 серпня: вночі +12…+15°C, вдень +22…+24°C.

13-14 серпня: вдень температура підніметься до +26°C.

15-16 серпня: вдень очікується спека до +26…+28°C, а вночі буде близько +15°C.

Протягом усього тижня в столиці та області опадів не передбачається.

Реклама

Нагадаємо, у вівторок, 12 серпня, в Україні очікується суха сонячна погода. Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.