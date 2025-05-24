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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
63
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Синоптики попереджають про сильні грози і град: де погіршиться погода

Сьогодні омине негода західні та частково області на півдні та сході.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гроза.

Гроза. / © pixabay.com

У суботу, 24 травня, у низці областей України оголошено штормове попередження через сильні грози та шквали.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

“24 травня у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Омине негода західні та частково області на півдні та сході.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Як повідомлялося, синоптики здивували прогнозом погоди на ці вихідні. Температура удень - майже по всій країні комфортна - 20-28 градусів тепла. Втім, будуть дощі та грози.

Натомість початок цього літа, за даними синоптиків, розпочнеться з помірно теплої погоди, без різких температурних коливань. Середня температура повітря буде на 1–1,5 °C вище за норму, але загалом місяць буде комфортним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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