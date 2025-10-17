ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
343
Синоптики попереджають про сильні заморозки: де та коли опуститься температура

Українців попереджають про стихійні метеорологічні явища.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки. / © unsplash.com

Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні. Оголошено ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря суттєво опуститься у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

“Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях заморозки в повітрі 0-4°”, - йдеться у повідомленні.

Попередження про стихійні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Попередження про стихійні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, вже на ці вихідні, 18-19 жовтня, в регіонах буде мокрий сніг та сильний вітер. Зазначається, що від 18 жовтня розпочнеться зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8+12 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що на Україну чекає незначне підвищення температури після тривалого періоду дощів та заморозків. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме, але справжнього бабиного літа не буде.

343
