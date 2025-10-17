Синоптики попереджають про сильні заморозки: де та коли опуститься температура

Заморозки. / © unsplash.com

Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні. Оголошено ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря суттєво опуститься у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

“Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях заморозки в повітрі 0-4°”, - йдеться у повідомленні.

Попередження про стихійні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, вже на ці вихідні, 18-19 жовтня, в регіонах буде мокрий сніг та сильний вітер. Зазначається, що від 18 жовтня розпочнеться зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8+12 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що на Україну чекає незначне підвищення температури після тривалого періоду дощів та заморозків. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме, але справжнього бабиного літа не буде.