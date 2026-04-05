Укрaїнa
381k
1 хв

На Україну сунуть сильні заморозки: де та коли опуститься температура

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в низці областей країни.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Заморозки. / © Associated Press

В Україні очікуються сильні заморозки протягом наступних кількох днів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі проти 6 квітня у на сході, а також у Сумській і Полтавській області на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпеки.

Заморозки 6 квітня. / © Укргідрометцентр

Вже наступної ночі проти вівторка, 7 квітня, температура знизиться на більшій території країни. На заході та півночі, у Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Також оголошено жовтий рівень небезпеки.

Заморозки в Україні 7 квітня. / © Укргідрометцентр

Похолодання в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що на Україну сунуть сильне похолодання. У деяких регіонах частково знизиться температура повітря через вторгнення холодної повітряної маси з півночі Європи. Водночас на Закарпатті та крайньому заході похолодання буде практично непомітним.

Своєю чергою, директор Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань попередив аграріїв, адже заморозки загрожуватимуть теплолюбним сільськогосподарським культурам. Саме тому з їхні садінням не варто поспішати.

