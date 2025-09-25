- Дата публікації
Синоптики попереджають про заморозки: де суттєво знизиться температура
Синоптики попередили про І та ІІ рівні небезпеки.
Синоптики попереджають про зниження температури в Україні. У низці регіонів очікуються заморозки вночі 26-27 вересня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Значно похолодає в різних регіонах протягом наступних двох ночей.
Вночі 26-27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3°. Це І рівень небезпеки - жовтий
Натомість цієї ночі заморозки в повітрі до 0-3° прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Йдеться про ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).
Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань попередив про суттєву зміну погоди - високу ймовірність перших осінніх заморозків. Причина - антициклон Oldenburgia та циркуляція субтропічного повітря.