Укрaїнa
914
1 хв

Синоптики попереджають про заморозки: де суттєво знизиться температура

Синоптики попередили про І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки / © Credits

Синоптики попереджають про зниження температури в Україні. В низці регіонів очікуються заморозки вночі 15 та 16 жовтня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Значно похолоднішає в різних регіонах протягом наступних двох ночей.

“Вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних і Сумській бластях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах, вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0–3°”, — йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Заморозки в Україні 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні 16 жовтня / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні 16 жовтня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли в Україні погода стане трохи кращою. За його словами, найближчими днями дещо припиняться опади і стане трохи тепліше. Цього тижня вдень очікується +5°...+12°.

914
