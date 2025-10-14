- Дата публікації
Синоптики попереджають про заморозки: де суттєво знизиться температура
Синоптики попередили про І рівень небезпеки.
Синоптики попереджають про зниження температури в Україні. В низці регіонів очікуються заморозки вночі 15 та 16 жовтня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Значно похолоднішає в різних регіонах протягом наступних двох ночей.
“Вночі 15 жовтня у південних, центральних, східних і Сумській бластях, вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах, вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0–3°”, — йдеться у повідомленні.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли в Україні погода стане трохи кращою. За його словами, найближчими днями дещо припиняться опади і стане трохи тепліше. Цього тижня вдень очікується +5°...+12°.