Укрaїнa
159
1 хв

Синоптики попереджають українців про хуртовини та ожеледицю: які регіони накриє негода

Укргідрометцентр попередив про небезпеку на дорогах України та Києва.

Руслана Сивак
Негода

Негода / © ТСН.ua

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні у четвер, 19 лютого. Країну накриють снігопади, хуртовини та сильний вітер, а на дорогах більшості областей утвориться небезпечна ожеледиця.

Про це повідомили у ДСНС України.

За повідомленням синоптиків, через складні метеоумови оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Найскладніша ситуація вночі очікується у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях — там прогнозують значний сніг та хуртовини.

Окрім опадів, синоптики попереджають про потужні пориви вітру до 15–20 м/с: вночі вони охоплять південні та більшість центральних регіонів, а вдень поширяться на Лівобережжя.

Ожеледиця очікується на дорогах майже всієї країни, за винятком Закарпаття та південно-східної частини. У Києві та Київській області ситуація також буде напруженою: водіїв та пішоходів закликають до максимальної обережності через слизьке дорожнє покриття.

Нагадаємо, в Україні триватиме морозна погода, а активний циклон принесе нові опади.

Раніше киян попередили про небезпечні метеорологічні явища. 19 лютого, у Києві буде вітряна та морозна погода. Синоптики оголосили I рівень небезпеки.

