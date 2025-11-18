ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
716
2 хв

Синоптики повідомили, коли до України прийде справжня зима

Місцями в Україні буде мокрий сніг. Однак у більшості областей - дощі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Собака.

Собака. / © Associated Press

В Україні до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив. Протягом 18-20 листопада передбачається різноманітна погода зі значним діапазоном температури.

Про це повідомив синоптик Відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Іван Семиліт в коментарі «Погода УНІАН».

З його слів, 19-20 листопада на заході та півночі у полі підвищеного тиску, сформованому в холодному повітрі, опадів не передбачається. На решті території температура знизиться. 20 листопада в Україні, окрім західних та північних областей, - дощитиме. Вночі та вранці в південно-східній частині - місцями осідатиме туман.

"Але під впливом атмосферних фронтів проходитимуть дощі, 19-го листопада в центральних областях - місцями з мокрим снігом", - сказав експерт.

У четвер, 20 листопада, на півдні та південному сході нічна температура становитиме +4°-9°, а вдень +12°...+17°. В центрі вночі синоптики прогнозують від 0° до +5°, а вдень +5°...+10°. На решті вночі стовпчики термометрів покажуть 0°...-5°, а вдень +2°...+7°.

"Щодо другої половини тижня, то у західних областях очікуємо на дощі. 22-го листопада - з переходом у мокрий сніг. Добовий перехід температури буде в межах від +3° до -2°", - розповів Семиліт.

На решті території опадів не очікується. Лише вдень 22 листопада у північних та в більшості центральних областей будуть дощі, місцями - мокрим снігом.

За словами Семиліта, протягом цього тижня нижче за -5° по деяких областях температура опускатися не буде.

"Що буде надалі, - ми будемо вже спостерігати, потім аналізувати, які будуть надходити повітряні маси. Оскільки там можуть надходити повітряні маси і з південно-західного напрямку, що буде приносити теплішу повітряну масу. Загалом можуть бути надходження арктичних повітряних мас з прохолоднішими значеннями температури", - сказав синоптик.

Окрім того, у деяких областях очікується мокрий сніг. Втім, постійного снігового покриву спостерігатися не буде. Хіба - в Карпатах, на високогір'ях. Водночас синоптик не виключив, що "з грудня вже навіть будемо насолоджуватись зимовим настроєм і снігом".

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив про те, що ймовірним є те, що до України прийде найсильніше похолодання за 70 років. Одна з численних моделей прогнозування це показує.

Своєю чергою, синоптикиня Наталя Птуха спростувала цю інформацію. З її слів, не буде найсильніших за останні 70 років холодів наприкінці листопада.

716
