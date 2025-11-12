ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
66
1 хв

Синоптики розповіли, де завтра буде сонячно, а де дощитиме

У четвер більша частина України залишиться під щільною хмарністю, місцями з невеликим дощем.

Автор публікації
Наталія Магдик
Осінь

Осінь / © Pixabay

У четвер, 13 листопада, в Україні зберігатиметься переважно хмарна погода. Прояснення та короткі паузи у сірій листопадовій пелені можливі лише в західних областях, тоді як на решті території очікується щільна хмарність, місцями невеликі дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Прогнозується, що вітер у більшості регіонів західний та південно-західний, слабкий або помірний.

Температура повітря протягом дня коливатиметься: на півдні та заході України +9…+13°С, на решті території +7…+11°С. Найпрохолодніша погода очікується у центральних областях — Чернігівській, Київській та Черкаській, +5…+9°С.

У Києві прогнозують хмарну погоду з невеликим дощем у нічні та ранкові години, вдень істотних опадів не передбачається. Денна температура складе близько +6…+7°С.

Упродовж п’ятниці-суботи очікується незначне потепління до +10…+14°С, тоді як у неділю прогнозується зниження температури до +4…+9°С, на півдні ще буде тепліше. У понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +9…+13°С, а з вівторка, 18 листопада, очікується різке похолодання.

Також на 13-15 листопада прогнозуються магнітні бурі, тому слід уважно ставитися до власного самопочуття та стану близьких.

Метеорологи радять одягатися за погодою та бути обережними у час сильних атмосферних коливань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Протягом тижня 10-16 листопада очікується аномально тепла погода, часом з дощами і туманами.

