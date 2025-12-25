Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво та де вдарять морози

Різдво в Україні буде з морозами / © pexels.com

Сьогодні, 25 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода без опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

Холодну погоду без опадів визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем та холодна повітряна маса із півночі.

«Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з’являтимуться серед зимової погоди», — йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря становитиме -1…6°С. На Закарпатті та в Криму вдень буде від -1°С до +4°С.

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень -1…6°С. У Києві прогнозують -2…4°С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня також повідомляла про те, що сніг і морози наступають. Похолодання відбуватиметься завдяки надходженню холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря.