Синоптики забили тривогу — на Україну суне подвійна небезпека: які області "червоні" і детальний прогноз

Літня гроза / © pexels.com

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В Україні оголошено попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

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«18-20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності, жовтий, та попередив про небезпечні метеорологічні явища.

Пожежна небезпека в Україні 18 серпня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 18 серпня / © Укргідрометцентр

«18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу физики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віталій Шпиг повідомив про те, що Україні загрожує дефіцит води. Він також назвав регіони, які постраждають найбільше.

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