- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 294
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптикиня попереджає про негоду 11 травня: де прогримлять грози
Погода в Україні у понеділок буде з комфортним теплом, мінливою хмарністю та короткочасними грозовими дощами.
Найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів — переважатиме погода із дощами та подекуди грозами.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у понеділок, 11 травня
У понеділок, 11 травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.
На решті території України без істотних опадів, тільки на Закарпатті пройде дощ.
Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.
Погода у Києві 11 травня
У Києві 11 травня опади малоймовірні, трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.
«Підвищення температури повітря орієнтовно передбачається через тиждень, від 18-19 травня», — додала вона.
Раніше повідомлялося, що найближчими днями в Україні очікується підвищена пожежна небезпека одразу у кількох областях. 10–11 травня вона очікується майже по всій Україні, крім Криму, Волинської та Закарпатської областей.
11 травня небезпека збережеться також в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.