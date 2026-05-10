Синоптикиня попереджає про негоду 11 травня: де прогримлять грози

Погода в Україні у понеділок буде з комфортним теплом, мінливою хмарністю та короткочасними грозовими дощами.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується / © Associated Press

Найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів — переважатиме погода із дощами та подекуди грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у понеділок, 11 травня

У понеділок, 11 травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

На решті території України без істотних опадів, тільки на Закарпатті пройде дощ.

Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

Погода у Києві 11 травня

У Києві 11 травня опади малоймовірні, трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.

«Підвищення температури повітря орієнтовно передбачається через тиждень, від 18-19 травня», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями в Україні очікується підвищена пожежна небезпека одразу у кількох областях. 10–11 травня вона очікується майже по всій Україні, крім Криму, Волинської та Закарпатської областей.

11 травня небезпека збережеться також в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

