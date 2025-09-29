Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні на цьому тижні

Погода в Україні / © Unsplash

Завтра, 30 вересня, погода в Україні залишатиметься хмарною. Дощі очікуються у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, частково на Херсонщині, у Приазов’ї та у районах Кропивницького. Решта території залишиться переважно сухою.

Про це повідомили синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температура повітря на Лівобережжі складе +11…+17°C, на Правобережжі +7…+12°C.

Особливу увагу синоптики радять приділити сильному східному вітру, який місцями досягатиме штормових поривів. Закутуйте шию та горло, будьте обережними біля білбордів та старих дерев, а також під час паркування автівок.

У Києві очікується хмарна та волога погода з температурою +10…+12°C. Дощ може підкрадатися до міста, вітер східного напрямку місцями сильний.

Минулі дні підтвердили раннє похолодання: у Карпатах випав сніг, який продовжує триматися на високогір’ї. Синоптики нагадують, що осінні вихідні 27–28 вересня також були холодними та вологими, і радять носити теплі куртки, міцні черевики та легкі шапки.

Головний меседж від експертів: не поспішати з сенсаційними заголовками про «лютий холод» чи «Україну засипле снігом» — погода типова для осінньої пори року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попереджають про поступове похолодання, яке охопить усі регіони країни найближчими днями.