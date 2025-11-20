ТСН у соціальних мережах

Синоптикиня розповіла, де в Україні випаде сніг і чи повернеться тепло

У найближчі дні місцями в Україні очікуються дощі з мокрим снігом.

В Україні від початку цього тижня панує чекає різноманітна погода. У найближчі кілька днів місцями буде дощ з мокрим снігом.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

21−22 листопада на захід повернуться опади: дощ місцями перетворюватиметься на мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень становитиме від 3° тепла до 3° морозу.

На решті території країни переважно без опадів. Лише у суботу, 22 листопада, на півночі та в центрі може бути дощ і, каже синоптикиня, до нього може приєднатися мокрий сніг.

Температура повітря вночі у північних регіонах буде 0…+6°, а вдень +3°-9°. Тепліше буде на півдні та сході країни. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4°-10°, а вдень 9°-15° тепла.

У Києві 21−22 листопада буде більше хмарності й опадів — переважно, дощів. Водночас потеплішає: вночі температура повітря становитиме +2°-4°, а вдень - до 9° тепла.

“Вже перші натяки зими з’являються, але, звичайно, поки що вони нестабільні. Про якесь утворення снігового покриву у найближчій синоптичній перспективі не йдеться”, - наголосила синоптикиня.

З її слів, настання зими знаменує перехід середньодобової температури повітря нижче позначки нуль градусів.

“У нас ще навіть через +5 не всюди перейшли значення. І бачимо, що надалі також зберігаються температурні контрасти”, - підсумувала Птуха.

Разом з тим синоптикиня повідомила, що незначне потепління може прийти вже 22−23 листопада.

Нагадаємо, зранку 18 листопада Карпати засипало снігом. Зокрема, засніжило у Татарові, Яремче, Долині та Яблуниці, а також Буковелі. Крім того, на горі Піп Іван Чорногірський утворилися перемети свіжого снігу заввишки до 80 сантиметрів.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. З його слів, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив. До 20 листопада передбачається різноманітна погода зі значним діапазоном температури.

