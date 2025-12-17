ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
65
1 хв

Антициклон визначатиме погоду в Україні: до чого готуватися українцям

Синоптики радять стежити за оновленнями прогнозу через можливу зміну синоптичної ситуації.

Наталія Магдик
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Зима

Зима / © iStock

Антициклон визначатиме погоду в Україні найближчими днями. 18 грудня по більшості території країни опадів не передбачається, хіба що на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах очікується дощ із мокрим снігом. Вітер західних напрямків, помірний, місцями рвучкий.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, температура повітря вночі триматиметься близько нуля, вдень на заході країни очікується від +3 до +7 градусів, а південні регіони зможуть похвалитися теплішою погодою — від +6 до +11 градусів, у Криму стовпчики термометрів піднімуться до +12.

У Києві завтра буде без істотних опадів, температура вдень близько +5 градусів, вітер західний-північно-західний, помірний, часом рвучкий.

Найближчими днями температура повітря змінюватиметься незначно. Проте синоптики попереджають, що ближче до Різдва очікується прихід свіжішої повітряної маси. Орієнтовно з 26 грудня в Україні очікується похолодання: вдень стовпчики термометрів показуватимуть невеликі мінусові значення, а вночі температура може опускатися до -5…-11 градусів.

/ © Наталія Діденко / Facebook

© Наталія Діденко / Facebook

Діденко наголосила, що подальші прогнози на більше ніж три дні є орієнтовними і потребують уточнення. Тому плануючи активності, варто враховувати можливу зміну синоптичної ситуації. У зв’язку з цим синоптики рекомендують уважно стежити за оновленнями прогнозів, а також дотримуватися заходів безпеки під час сильних холодів і змін погодних умов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до України йде антициклон Frieda та розповідали, як зміниться погода.

65
