Синоптикиня розповіла, якою буде погода цього тижня і коли прийде похолодання

Прогноз погоди / © Pexels

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У вівторок, 22 квітня, в Україні очікується справжнє весняне потепління — стовпчики термометрів піднімуться до +20…+26°C. Більшість регіонів зустріне день ясною та сухою погодою. Вночі буде ще свіжо, тому в оселях може бути прохолодно.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Опади ймовірні лише у кількох областях: дощі можуть пройти в Криму, на Закарпатті, на південному сході країни та в районі Карпат. На решті території пануватиме суха, ясна погода.

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У Києві синоптики прогнозують сонячний день, а температура повітря прогріється до +24°C.

Тепла погода утримається до кінця тижня. Водночас у суботу, напередодні Провідної неділі, в Україну прийде атмосферний фронт, що принесе дощі й зниження температури до +12…+18°C, крім південних і східних областей.

А вже в неділю, 27 квітня, країну накриє антициклон — стане сухо та сонячно, але повітря буде свіжішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку останнього місяця весни синоптики попереджають про нові заморозки.