Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні 12 червня та чого очікувати

Погода в Україні 12 червня / © Unsplash

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Завтра, 12 червня, в Україні очікується свіжа погода з перемінною хмарністю, місцями короткочасними дощами та грозами, а також сильним північно-західним вітром.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градусів у більшості областей. На сході країни повітря прогріється до +20…+25 градусів, а на півдні — до +22…+27 градусів.

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Північно-західний вітер посилиться до штормових поривів 15-20 м/с, тож будьте обережні, особливо на відкритих просторах та узбережжі.

Короткочасні дощі з грозами прогнозують у північних та східних регіонах, а також на Волині та Рівненщині. Вночі опади можливі і на півдні з центром. На решті території опадів не передбачається, і буде переважно сухо.

У західних областях (крім Волині та Рівненщини) та на півдні — більше сонячних годин, що створить комфортну атмосферу вдень.

У столиці, Києві, також очікуються місцями короткочасні дощі та сильний північно-західний вітер зі швидкістю поривів до 15-20 м/с. Температура повітря не перевищить +17…+19 градусів.

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Варто зауважити, що у п’ятницю в Києві стане ще прохолодніше — близько +16 градусів.

Однак вже на вихідних в Україні відчутно потеплішає: денна температура підніметься до комфортних +20…+26 градусів.

Особливо холодним 13 червня буде в північних областях, включно з Києвом, а також у Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій та Полтавській областях — температура коливатиметься від +10 до +16 градусів. Проте це короткочасне похолодання, яке триватиме лише один день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нагадаємо, TSN.ua. підготувала ексклюзивний прогноз на тиждень та відповідь кліматолога, чи буде літо 2025 спекотним.

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