Синоптикиня розповіла, коли Україну накриє нова хвиля спеки

Спека / © Associated Press

Найближчим часом на погоду в Україні може впливати відголосок спеки із Західної Європи. Втім, 19-21 серпня на територію країни розпочнеться вторгнення прохолодного повітря, температура знизиться.

Про розповіла синоптикиня, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.

Вона наголосила, що сильною спекою в Україні вважається температура +35°...+39°, а надзвичайною - у +40°. За сьогоднішніми розрахунками, каже Голеня, до нас спекотне повітря із Західної Європи, де зараз фіксують високі температруи, може поширитися після 15-го, 16-го, 17-го, 18-го серпня.

Втім, зі слів метеорологині, це повітря вже буде "досить трансформоване".

"Завдяки полю високого тиску буде прогрів повітря до максимальних значень. Скажімо, в більшості північних і в східних областях - це +30 градусів; центральні, південні області - місцями може бути сильна спека +35°...+38°", - сказала Голеня.

На Закарпатті вже від 15 серпня встановиться режим сильної спеки. Високі температури утримаються у цій області до 20-го числа.

"На решті території - це буде 30 градусів. Скажімо так, знову відновиться в північних і східних областях 16-го, 17-го. 18-го, 19-го температурний фон +30°...+36°, на півдні - до +38°. Це буде в південних, східних і центральних областях", - розповіла метеорологиня.

Втім, вже від 19-21 серпня з півночі розпочнеться вторгнення прохолодного повітря, пройдуть дощі, а температурний фон знизиться.

"Чи це вже буде осінь - питання відкрите… Ми очікуємо на кінець тижня і на початку наступного тижня спекотну погоду. Знову ж таки, 19-го, 20-го, 21-го знову буде переходити на ось таку, як сьогодні. Це з північними процесами, північними вітрами прийде знову прохолодне атлантичне повітря", - сказала вона.

Поступово, 20-21 серпня, температура знизиться і на півдні: +35°...+38° знизяться до +28°...+30°.

Нагадаємо, українська кліматологиня Світлана Краковська вважає, що до 2040 року зими майже зникнуть. В Україні суттєво потеплішає. Взимку сніг буде рідкістю, а війна додатково впливатиме на клімат через викиди парникових газів та знищення лісів.