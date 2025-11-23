Синоптикиня розповіла, у яких регіонах України дощитиме 24 листопада

Осінь / © Pixabay

Реклама

В Україні 24 листопада очікуються дощі переважно у східних областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її даними, опади можливі на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Реклама

Температура повітря протягом дня коливатиметься: у більшості центральних областей — +4…+9°C, на півдні — +8…+12°C, на сході — +10…+15°C. У північних та західних регіонах очікується +1…+5°C.

У Києві понеділок буде холодним, вдень температура підніметься до +2…+4°C. Опадів не прогнозується, можливі прояснення, але вітер місцями буде рвучким. Синоптик радить одягатися тепло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якою буде зима 2025–2026 в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом.