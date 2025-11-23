ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Синоптикиня розповіла, у яких регіонах України дощитиме 24 листопада

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Осінь

Осінь / © Pixabay

В Україні 24 листопада очікуються дощі переважно у східних областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її даними, опади можливі на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря протягом дня коливатиметься: у більшості центральних областей — +4…+9°C, на півдні — +8…+12°C, на сході — +10…+15°C. У північних та західних регіонах очікується +1…+5°C.

У Києві понеділок буде холодним, вдень температура підніметься до +2…+4°C. Опадів не прогнозується, можливі прояснення, але вітер місцями буде рвучким. Синоптик радить одягатися тепло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якою буде зима 2025–2026 в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie