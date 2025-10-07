Синоптикиня відповіла, чи буде ця осінь теплішою, ніж минулого року

Синоптикиня розповіла про погоду восени. / © Associated Press

Минулий рік бив всі температурні рекорди. Зокрема, восени. Чи буде ця осінь прохолоднішою, ніж торішня, наразі важко відповісти.

Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю “24 Каналу”.

Осінь лише розпочалася. Минув лише один місяць, дві третини якого були ще в метеорологічному літі, каже Птуха. Наразі важко узагальнити і сказати, якою вона буде по всій країні.

Синоптикиня пояснила, що цього року літо для західних та північних областей видалося близьким до норми, а часом було навіть прохолодніше. Натомість на півдні була досить сильна спека - до +35 градусів.

“А осінь у нас тільки зараз почалася. Трошечки можливо, одразу різко, з невисокими значеннями температури, але такі коливання можуть бути. І сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо”, - додала Птуха.

Нагадаємо, народний метеоролог із Волині Володимир Деркач дав цікавий прогноз, яким буде жовтень в Україні. З його слів, від середини місяця до країни надійдуть західні вітри, що принесуть вологу та зниження температури повітря. Третя декада жовтня, за прогнозом, принесе підвищення температури.