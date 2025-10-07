- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Синоптикиня відповіла, чи буде ця осінь теплішою, ніж минулого року
Щодо осені, то робити зараз якісь підсумки зарано.
Минулий рік бив всі температурні рекорди. Зокрема, восени. Чи буде ця осінь прохолоднішою, ніж торішня, наразі важко відповісти.
Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю “24 Каналу”.
Осінь лише розпочалася. Минув лише один місяць, дві третини якого були ще в метеорологічному літі, каже Птуха. Наразі важко узагальнити і сказати, якою вона буде по всій країні.
Синоптикиня пояснила, що цього року літо для західних та північних областей видалося близьким до норми, а часом було навіть прохолодніше. Натомість на півдні була досить сильна спека - до +35 градусів.
“А осінь у нас тільки зараз почалася. Трошечки можливо, одразу різко, з невисокими значеннями температури, але такі коливання можуть бути. І сподіваємося, що все ж таки трохи вже осіннє тепло повернеться і ми ще його відчуємо”, - додала Птуха.
Нагадаємо, народний метеоролог із Волині Володимир Деркач дав цікавий прогноз, яким буде жовтень в Україні. З його слів, від середини місяця до країни надійдуть західні вітри, що принесуть вологу та зниження температури повітря. Третя декада жовтня, за прогнозом, принесе підвищення температури.