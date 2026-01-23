Сьогодні польські фермери знову блокуватимуть кордон з Україною

Польські фермери готують страйк на кордоні з Україною / © ТСН.ua

Реклама

Сьогодні, 23 січня, поблизу пункту пропуску «Долгобичув — Угринів», що суміжний із Львівщиною, запланований страйк польських фермерів. Мітингарі почали збиратися на місці проведення акції.

Про це повідомляє «Суспільне».

Один із учасників страйку Пьотр розповів, що метою протесту припинити імпорт сільськогосподарської та харчової продукції з України до Європейського Союзу.

Реклама

«Це кукурудза, потім пшениця, цукор, овочі, фрукти, олії. Тому що у нас тут є ці товари, у нас є виробництва. Якщо від вас до нас привозять, то наші фермери втрачають прибуток, тому що у вас дешевша робоча сила, у вас дешевша продукція. І у вас не має таких суворих правил», — каже Пьотр.

Загалом же сільгоспвиробники мають намір страйкувати весь день, додають прикордонники.

Співробітники Державної прикордонної служби України простять громадян враховувати ці обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску. Про можливі зміни в ДПСУ пообіцяли повідомити додатково.

За інформацією польських ЗМІ, страйк фермерів зумовлений цілою низкою чинників.

Реклама

Мешканці Долгобичува та навколишніх муніципалітетів і міст не планують блокувати прикордонний перехід, як це було 2024 року. Тоді фермери блокували всі регіональні прикордонні переходи з Україною — у Долгобичуві, Зосині та Гребенні — впродовж кількох тижнів.

Зазначимо, періодично польські фермери перекривають кордони з Україною на знак протесту. При цьому протестувати вони можуть проти чого завгодно, але перекривають кордони саме біля КПП, які ведуть до України — такий протест фермери використовують, як інструмент тиску на Варшаву.

Довідка: «Долгобичув — Угринів» — міжнародний автомобільний пункт пропуску через кордон між Україною та Польщею, розташований біля українського села Угринів (Львівська область) і польського містечка Долгобичув. Це один із найсучасніших і найоблаштованіших пунктів пропуску, що обслуговує як легкові автомобілі, так і вантажівки, і під’єднаний до європейської системи EES.