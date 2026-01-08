"Сьогодні вночі може бути новий масований удар": Зеленський попередив українців про небезпеку

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

За наявною інформацією, російські окупанти готуються до чергової масованої атаки по Україні, намагаючись використати похолодання як додатковий чинник тиску.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Попередження про небезпеку

Президент наголосив на необхідності реагувати на всі сигнали небезпеки найближчим часом.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття», — заявив Зеленський.

Він пояснив логіку ворога: «Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою».

Ситуація в енергетиці

Водночас служби продовжують ліквідовувати наслідки попередніх атак. Найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Запорізька область: енергопостачання вдалося відновити за графіками ще вдень.

Дніпропетровська область: у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та Павлограді роботи тривають без перерви.

«Були сьогодні, на жаль, і нові удари — саме по енергетиці й по цивільному сектору також, в Кривому Розі — по житлових будинках», — повідомив президент.

Зеленський доручив уряду надавати максимальну допомогу місцевій владі та всім службам, задіяним у відновлювальних роботах.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є руйнування та постраждалі. Наразі відомо про 10 поранених, серед них дитина.