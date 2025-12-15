Сирени лунатимуть рідше: повітряні тривоги в Україні оголошуватимуть по-новому

Повітряна тривога.

Реклама

В Україні запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог. Відтепер відбуватиметься порайонне оповіщення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ДСНС разом із Повітряними силами та обласними військовими адміністраціями запустили поділ на райони по всій країні. Окрім Донецької та Луганської областей.

Реклама

“Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв”, - наголосила очільниця Кабміну.

Крім цього, передавання сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд.

На першому етапі відбулося тестування нової системи у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області. Свириденко каже, що новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах.

“Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — понад на місяць у деяких громадах”, - повідомила прем’єрка.

Реклама