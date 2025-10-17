ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
310
1 хв

Сирієць під горою підгузків мандрував до України: чим закінчився вояж (фото)

«Вояж» сирійця був зупинений завдяки сканувальній системі, яка виявила силует під горою підгузків.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сирієць, якого українські митники помітили у вантажівці з підгузками

Сирієць, якого українські митники помітили у вантажівці з підгузками / © Чернівецька митниця

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією викрили громадянина Сирії, який намагався незаконно в’їхати до України у вантажівці, заховавшись під горою підгузків.

Про це повідомила Чернівецька митниця.

Інцидент стався на українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Порубне — Сірет. Митники за допомогою сканувальної системи помітили людину всередині вантажівки, яка прямувала з Туреччини.

«Під час перевірки зображення сканера вказало на аномалію — силует, схожий на постать людини», — йдеться в заяві митниці.

Про знахідку митники повідомили прикордонникам і тоді разом оглянули вантажне відділення фури. Серед підгузків вони знайшли чоловіка, який, ймовірно, є громадянином Сирії.

Зараз прикордонники проводять подальші дії відповідно до своєї компетенції.

На Чернівецькій митниці викрили сирійця, який намагався проїхати до України у вантажівці з підгузками / © Чернівецька митниця

До слова, на Закарпатті затримали 33-річного львів’янина, який намагався перетнути кордон за підробленим паспортом Саудівської Аравії. Коли чоловіка викрили, він запропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря. Порушник планував потрапити до Бельгії.

310
