Сирієць під горою підгузків мандрував до України: чим закінчився вояж (фото)

Сирієць, якого українські митники помітили у вантажівці з підгузками / © Чернівецька митниця

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією викрили громадянина Сирії, який намагався незаконно в’їхати до України у вантажівці, заховавшись під горою підгузків.

Про це повідомила Чернівецька митниця.

Інцидент стався на українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Порубне — Сірет. Митники за допомогою сканувальної системи помітили людину всередині вантажівки, яка прямувала з Туреччини.

«Під час перевірки зображення сканера вказало на аномалію — силует, схожий на постать людини», — йдеться в заяві митниці.

Про знахідку митники повідомили прикордонникам і тоді разом оглянули вантажне відділення фури. Серед підгузків вони знайшли чоловіка, який, ймовірно, є громадянином Сирії.

Зараз прикордонники проводять подальші дії відповідно до своєї компетенції.

