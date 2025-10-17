- Дата публікації
Сирієць під горою підгузків мандрував до України: чим закінчився вояж (фото)
«Вояж» сирійця був зупинений завдяки сканувальній системі, яка виявила силует під горою підгузків.
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією викрили громадянина Сирії, який намагався незаконно в’їхати до України у вантажівці, заховавшись під горою підгузків.
Про це повідомила Чернівецька митниця.
Інцидент стався на українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Порубне — Сірет. Митники за допомогою сканувальної системи помітили людину всередині вантажівки, яка прямувала з Туреччини.
«Під час перевірки зображення сканера вказало на аномалію — силует, схожий на постать людини», — йдеться в заяві митниці.
Про знахідку митники повідомили прикордонникам і тоді разом оглянули вантажне відділення фури. Серед підгузків вони знайшли чоловіка, який, ймовірно, є громадянином Сирії.
Зараз прикордонники проводять подальші дії відповідно до своєї компетенції.
До слова, на Закарпатті затримали 33-річного львів’янина, який намагався перетнути кордон за підробленим паспортом Саудівської Аравії. Коли чоловіка викрили, він запропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря. Порушник планував потрапити до Бельгії.