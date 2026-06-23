Сироти з лісу: на Синевирі рятують двох маленьких ведмежат (фото)

Фото Нацпарк

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У Національному природному парку «Синевир» з'явилися нові маленькі вихованці. Сюди доставили двох новонароджених ведмежат, які ледве не загинули в дикій природі без матері. Історія їхнього порятунку схожа на сюжет кінострічки.

Про це повідомили на офіційній сторінці Нацпарку.

Плач на дереві: як знайшли малюків

Усе почалося на Прикарпатті, де молоде подружжя, Роман та Аня, гуляло лісовим масивом неподалік свого дому. Тишу гір раптово перервав гучний тужливий писк. Підійшовши ближче, пара помітила високо на гілках дерев двох наляканих ведмежат.

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Оскільки розлючена мати-ведмедиця могла бути десь поруч і атакувати людей, подружжя діяло грамотно — вони одразу залишили небезпечну зону. Проте чоловік не зміг забути про безпорадних звірят. Наступного дня Роман повернувся на те саме місце і знову почув плач.

Чоловік спостерігав за деревом упродовж двох діб, сподіваючись, що ведмедиця повернеться. На третій день стало очевидно, що малюки залишилися сиротами і без допомоги приречені на голодну смерть. Роман забрав виснажених тварин додому та нагодував їх.

«Ведмеді — це дикі хижаки, тримати їх удома не просто небезпечно, а й незаконно. Тому чоловік одразу зв’язався з нашим парком, знаючи про існування спеціалізованого Реабілітаційного центру бурого ведмедя», — зазначили в НПП «Синевир».

У Національному природному парку Синевир з'явилися нові маленькі ведмеді

Евакуація до нового дому

Керівництво парку миттєво відреагувало на запит та організувало рятувальну операцію. За малюками вирушили начальник Центру реабілітації Ярослав Бундзяк та провідний ветеринар Юрій Маслей. Вони успішно провели огляд та транспортували тварин на Закарпаття.

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«Будь-яка зміна локації для диких звірів — великий стрес. Наразі малеча трохи налякана і стурбована, що є нормою, але загальний стан здоров'я ведмежат стабільний і задовільний», — прокоментував ветеринарний лікар Юрій Маслей.

Зараз пухнасті знайдики проходять адаптаційний період під наглядом фахівців. Попереду на них чекає спеціальний раціон, карантин та життя в безпечних умовах, максимально наближених до дикої природи.

Нагадаємо, влітку під час прогулянок у лісі чи іншими заповідними територіями може трапитися ведмідь.

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