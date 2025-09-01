"Сировинний придаток": у РНБО висміяли Путіна на тлі візиту до Китаю

Путін / © Associated Press

У РНБО висміяли президент Росії Володимира Путіна. Його не можна ставити на один рівень з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, дуже смішно читати російських пропагандистів, які вважають, що Путін з Сі та Моді «на рівних».

«Не може сировинний придаток та „інструмент“ для послаблення Заходу бути на рівних з тими, завдяки кому існує», — зазначив він.

Путін живе фантазіями про «відродження імперії» тоді, коли лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться.

«І просто качають ресурси з РФ задешево, і допомагають карлику відправляти його народ на загибель у війні, випробовуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, імітуючи цим допомогу йому в „досягненні цілей“, яких ніколи не досягне», — вважає Коваленко.

Рівень РФ — втрата Центральної Азії, впливу на пострадянському просторі і Близькому Сході, неможливість захистити власну територію.

«Але сировинний придаток імітує велич планетарного масштабу. Особливо весело уявляти, що думає Сі про Росію, коли знаєш рівень геополітичного планування Китаю. Слабка Росія завжди була вигідна Пекіну», — зазначив він.

Про слабку Москву вони мріяли ще у часи СРСР, додав Коваленко, коли самі були далекі від нинішнього рівня розвитку.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін цинічно заявив про те, що розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні. Він також заявив, що «першопричини „української кризи“ мають бути усунені для довгострокового врегулювання».

«Криза в Україні» виникла не внаслідок «нападу», а внаслідок «держперевороту»… Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин «української кризи», — сказав він.

Також цинічно Путін додав, що Росія у питанні «української кризи» нібито дотримується підходу, що «жодна країна не може забезпечити свою безпеку коштом іншої»