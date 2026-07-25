"Досить творить х**ню": у Києві 10-й день поспіль люди протестують проти відставки Федорова (відео)

© Фото з відкритих джерел

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У центрі Києва ввечері 25 липня розпочалася акція на підтримку Михайла Федорова. Учасники вкотре зібралися, щоб висловити свою підтримку та закликати владу повернути його на посаду міністра оборони України.

Про це пише «Київ 24».

Нинішня акція є вже десятою на підтримку Михайла Федорова.

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Учасники тримають плакати, скандують гасла та заявляють, що продовжуватимуть мирні акції.

Мітинг / © Фото з відкритих джерел

Учасники наголошують, що головною метою протесту є публічна підтримка Михайла Федорова та привернення уваги влади до їхньої позиції.

Мітинг / © Фото з відкритих джерел

Акція має мирний характер і є продовженням попередніх мітингів.

Мітинг / © Фото з відкритих джерел

Станом на вечір акція триває.

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Мітинг / © Фото з відкритих джерел

Як передають кореспонденти Новини.LIVE, люди вважають, що Федоров був ефективним на своєму посту та зазначають, що навіть ворог боїться його повернення, оскільки разом з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим вони посилять військо.

Відставка Федорова — останні новини

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського та визнав, що виступав за його звільнення.

«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив він.

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Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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