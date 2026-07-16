"Совок — на пенсію": відставка Федорова викликала протести по всій Україні, вийшли тисячі людей — онлайн

Мітинг в підтримку Михайла Федорова / © ТСН

Реклама

У Києві біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбувається акція на підтримку Михайла Федорова. Учасники виступили проти його відставки з посади міністра оборони.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Люди йдуть на мітинг / © ТСН

За повідомленнями із місця події на мітинг зібралися сотні людей.

Реклама

Мітингувальники тримають в руках картонні листи з гаслами: «Звільнення Федорова вигідне лише росіянами», «Геть совок, поверніть Федорова», «Я бачу ви ні бе, ні ме в міністрах» та інші.

Громадяни збираються на мітинг / © ТСН

Акції підтримки Михайла Федорова відбуваються не лише у столиці. У Львові люди зібралися біля пам’ятника, про це повідомив керівник офісу з інновацій Українського католицького університету Молчановський Олексій.

Мітинг у Львові / © Фото з відкритих джерел

В Одесі також пройшла акція проти кадрових змін у Міністерстві оборони.

Мітинг в Одесі / © Суспільне

Учасники мітингів заявляють, що виступають за збереження Федорова на посаді та закликають владу переглянути рішення щодо його відставки.

Реклама

Мітинг в Одесі / © Суспільне

У Харкові також розпочалась акція у Саду Шевченка.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, учасники також вийшли підтримати Михайла Федорова перед голосуванням Верховної Ради щодо його відставки.

Мітинг Харків / © Фото з відкритих джерел

Люди закликають народних депутатів не ухвалювати рішення про звільнення міністра оборони.

Акція підтримки відбулася й у Черкасах.

Реклама

За інформацією Суспільного, на Соборній площі зібралися близько 30 містян. Перед початком мітингу учасники вшанували хвилиною мовчання українських військових, які загинули у війні з Росією.

Мітинг Черкаси / © Суспільне

Після цього присутні заявили про незгоду з відставкою Михайла Федорова та закликали владу не змінювати керівництво Міністерства оборони.

В Івано-Франківську вранці 16 липня також відбувається мирна акція на підтримку Федорова.

Мітинг в Івано-Франківську / © Фото з відкритих джерел

Люди зібралися під будівлею Івано-Франківської обласної військової адміністрації о 9:01 — одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

Реклама

До всеукраїнської хвилі акцій долучився й Тернопіль. Вранці 16 липня люди зібралися біля будівлі Тернопільської обласної військової адміністрації, щоб висловити підтримку міністру оборони Михайлу Федорову.

Мітинг Тернопіль / © 20 хвилин

Учасники принесли із собою плакати з гаслами та закликами не звільняти Федорова з посади.

Мітинг Тернопіль / © 20 хвилин

У Запоріжжі теж проходить мітинг на підтримку Федорова. Близько 60 запоріжців виступили з незгодою.

Мітинг у Запоріжжі / © Фото з відкритих джерел

Миколаїв також вийшов на акцію протесту.

Реклама

Мітинг у Миколаєві / © Фото з відкритих джерел

В Хмельницькому також набирає обертів акція біля Дитячого світу проти відставки Федорова Станом на 9:05 є біля 50 людей.

Мітинг в Хмельницькому / © Фото з відкритих джерел

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Протести через кадрові зміни в уряді: українці вийшли на підтримку ФЕДОРОВА

Доповнюється.

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення щодо міністра оборони Михайла Федорова. Після зустрічі із ним глава держави звільнив Федорова із посади очільника Міноборони. Причиною назвав — конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Реклама

Сам Федоров, коментуючи свою відставку, розповів, що не встиг зробити все заплановане в оборонному відомстві. Він запевнив, що продовжить свою місію. За інформацією джерел «РБК-Україна» у фракції, Федоров залишається у команді президента, «але що робитиме далі — стане більше відомо наступного тижня».

«Українська правда» пише, що причиною гучної відставки Михайла Федорова став глухий кут у відносинах міністра оборони з головкомом ЗСУ Олександром Сирським та буксування реформи мобілізації.

Новини партнерів