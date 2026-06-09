Сирський анонсував зброю нового покоління: що зміниться в ЗСУ

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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В Україні затвердили Концепцію розвитку ракетних військ та артилерії ЗСУ до 2030 року.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Концепція розвитку ЗСУ — що пропонує Сирський

За його словами, рішення спрямоване на підготовку до майбутніх викликів та впровадження нових технологій.

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«Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що українські артилеристи воюють проти чисельно більшого ворога і використовують чи не найбільше видів артсистем та снарядів у світі. Водночас повномасштабна війна змінила бойові дії, адже зараз значно зросла роль дронів та керованих авіабомб.

«Комусь може здаватися, що епоха артилерії минає, однак досвід цієї війни доводить протилежне. Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози та зміни обстановки», — наголосив він.

За словами головнокомандувача, на ефективність військ впливає сильна залежність від іноземних поставок, складна логістика через купу різних систем, мала дальність деякої зброї та брак артилерійської розвідки. Новий план враховує ці проблеми та бойовий досвід.

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Згідно з документом, основу оснащення українських артилерійських підрозділів мають становити зразки саме вітчизняного виробництва. Зношені системи радянських калібрів, які не можна відремонтувати чи оновити, поступово виводитимуть з використання.

Водночас у складі військ збережуть підрозділи з найсучаснішим іноземним озброєнням та продовжать оптимізацію номенклатури систем. Ключовим пріоритетом є створення сучасної системи артилерійської розвідки.

Сирський додав, що окремо планується розвивати ракетне озброєння, щоб бити глибоко в тил ворога. План передбачає завершення розробки та запуск серійного виробництва українських балістичних і крилатих ракет. Разом із дронами вони зможуть уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

«Артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою. Її роль і значення важко переоцінити. За будь-яких погодних умов і незалежно від характеру місцевості вона продовжуватиме ефективно знищувати противника та залишатиметься одним із головних факторів стримування збройної агресії проти України», — підсумував Олександр Сирський.

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